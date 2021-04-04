Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilk yorum
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisiyle ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine ilişkin ilk açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı.
"Bu sahte gündemler tutmaz" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında, "Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım. https://t.co/ecX2wPnMSj— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2021
NE OLMUŞTU?
Emekli amiraller, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayımlamıştı.
AKP’li ve Saray’dan birçok ismin “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amirallerin bildirisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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