Son Dakika... Emniyet'ten 55 ilde operasyon: 317 gözaltı kararı var
Emniyet, 55 ilde eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 317 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adrese tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, POS tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 232'si gözaltına alındı.
Operasyonda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Tefecilik suçuyla mücadelenin tüm güvenlik kapasitesi ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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