Son dakika... Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda en çok vaka artışı yaşanan illeri uyardı. Kıklareli, İstanbul, Çanakkale, Bayburt ve Tekirdağ'ı uyaran Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

Kırklareli'den sonra 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da rakam 591,45'ten 804,97'ye yükseldi. İstanbul, bu tabloyla üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Ankara vaka sayısı bakımından geçen hafta 81 il arasında 29'uncuyken, bu hafta 25'inci sıraya yükseldi.

İzmir, üç büyükşehir arasında vaka sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı ve 40'ıncı sıradan 42'nciliğe geriledi.