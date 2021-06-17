Fenerbahçe, Frey'in takımdan ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Michael Frey'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 20:27
Fenerbahçe, Frey'in takımdan ayrıldığını açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Frey, Fenerbahçe formasıyka çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 1 asist üretti. 


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