Son dakika... İşçi servisi takla attı: 1 ölü, 20 yaralı!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge' de işçileri taşıyan servis aracının bariyere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, 28 işçiden yaklaşık 20 yaralı olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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