Son dakika... Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li yakalandı
Son dakika gelişmesi... Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek IŞİD'e katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı.
Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözlatına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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