Son dakika... Korona (Covid-19) tablosu açıklandı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 20:54

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Nisan gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 302 bin 735 yeni testten 52 bin 676'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 2 bin 497, iyileşen sayısı 32 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 248 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 33 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Nisan gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 302 bin 735 yeni testten 52 bin 676'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 2 bin 497, iyileşen sayısı 32 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 248 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 33 bin 702'ye yükseldi.

Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580, toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, iyileşen toplam hasta sayısı ise 3 milyon 301 bin 217'ye ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 2739 olarak tespit edildi.