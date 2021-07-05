Son dakika: MEB öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıkladı. Veliler bugünden itibaren çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını duyurdu. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-Okul ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.
BU YIL İLK DEFA
5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.
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