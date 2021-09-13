Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

13 Eylül 2021 Pazartesi, 15:10

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

198 DERSLİKTE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Okullarda Covid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198'sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor" dedi.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor" dedi.

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI

Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanma oranlarına ilişkin de bilgiler veren Özer, "6 Ağustos'ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün itibarıyla yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Yani Türkiye ortalamasından 8 puan daha yüksekte. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos'ta yüzde 59'du, dün itibarıyla yüze 78'e çıkmış. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları açısından değil, aynı zamanda topluma örnek olma yönünde de çok başarılı bir süreç yönetiyorlar. Tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve velinin rızasını alarak öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini aktardı.