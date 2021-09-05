Son dakika: MSB'den "İhraç" açıklaması: 23 bin personel...
Milli Savunma Bakanlığı, "15 Temmuz 2016’dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından ihraç edilen personellerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlığı'n açıklamasında, "15 Temmuz 2016’dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-03 Eylül 2021 tarihleri arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." ifadeleri kullandı.
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