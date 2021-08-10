PSG, Lionel Messi'yi açıkladı
Paris Saint-Germain, Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, 2005 yılından beri formasını giydiği Barcelona'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Metinde, bu imzanın taraftarların aidiyet duygusunu güçlendirdiği ve gelecek sezonlarda inanılmaz anları vadeden bir kadronun kurulduğu vurgulandı.
"KULÜBÜN VİZYONU, HIRSLARIMLA UYUŞUYOR"
Arjantinli futbolcu, imzanın ardından kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Paris'te, kariyerimin yeni bölümüne başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübün vizyonu, hırslarımla mükemmel şekilde uyuşuyor. Buradaki oyuncuların ve personelin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Onlarla birlikte harika şeyler yaratmak için kararlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."
"ONU AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise, Messi'nin takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti:
"Onu ve ailesini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. En üst düzeyde oynamaya ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi. Kulübün hırsı elbette aynı. Harika teknik direktörlerimiz ve ekibiyle birlikte, takımımızın dünyadaki tüm taraftarlarımız için tarih yazdığını görmek için sabırsızlanıyorum."
PSG, transferi bu paylaşımla duyurdu:
Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI
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