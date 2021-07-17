Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:39

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Bakanlığın 16 Temmuz verilerine göre, 229 bin 582 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 918 vaka tespit edilirken, bugün vaka sayısı yeniden artarak 7 bin 666 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım” dedi.

Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZA4CXjJsd0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.61, ikinci doz ortalaması yüzde 32.79, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 62 milyon 816 bin 975 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis. Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane

Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: