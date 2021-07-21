Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, " Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
TEST SAYISI DÜŞTÜ, CAN KAYBI ARTTI!
Son 3 güne göre test sayısında büyük düşüş gözlemlendi. Bakanlığın 20 Temmuz verilerine göre, 198 bin 537 test yapılmış, 46 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 59'a yükseldi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” dedi.
Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qQRGAcTxWb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.93, ikinci doz ortalaması yüzde 34.28, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 64 milyon 12 bin 165 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.
Türkiye'nin 21 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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