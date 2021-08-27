Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

27 Ağustos 2021 Cuma, 20:02

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: VEFAT SAYIMIZ ÇOK YÜKSEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" ifadelerini kullandı.

Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6jnsaFkPbl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Ağustos verilerine göre, dün 297 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 616 vaka tespit edilirken, 257 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 205 kişi sağlığına kavuşmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.57, ikinci doz ortalaması yüzde 58.62, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 92 milyon 391 bin 3 oldu.

Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: