Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı!

28 Haziran 2021 Pazartesi, 19:42

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

VAKA, VEFAT VE AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 431 hastayla birlikte 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 58 artarak 49 bin 634’e yükseldi.

Son 24 saatte, 5 bin 327 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 751 oldu.

DÜN 52 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran verilerine göre, 215 bin 294 test yapılırken semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti. 52 kişi hayatını kaybederken 5 bin 937 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 28 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: