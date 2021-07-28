Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:40

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBINDA REKOR ARTIŞ!



Bakanlığın 27 Temmuz verilerine göre, 19 bin 761 vaka tespit edilirken, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 22 bini de geçti! Yine dün, 246 bin 648 test yapılmış ve 7 bin 108 kişi sağlığına kavuşmuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" dedi.

Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/fR5SeCVvuv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerin yer aldığı tabloda aşılamadaki son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.74, ikinci doz ortalaması yüzde 40.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 69 milyon 759 bin 371 oldu.

Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: