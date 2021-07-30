Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun. pic.twitter.com/oYEJs9PuFT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021
VAKA SAYISI DÜN DE 22 BİNİN ÜZERİNDEYDİ
Bakanlığın 29 Temmuz Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 261 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 463 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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