Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Tabloya göre, 5 bin 160 yeni vaka tespit edilirken 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şu şekilde:
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