Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:00
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Tabloya göre, 5 bin 160 yeni vaka tespit edilirken 52 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 7 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şu şekilde:

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