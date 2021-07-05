Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:43

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 735 kişi sağlığına kavuştu.

VAKA SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Temmuz verilerine göre, semptom gösteren 404 hastayla birlikte 4 bin 418 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 50 kişi hayatını kaybederken 4 bin 161 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Bugün ise vaka sayısı artarak 4 bin 678'e yükdeldi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel corona tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor” dedi.

Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/pAxEQQCeMF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021

Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: