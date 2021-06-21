Son dakika... Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında kalacak
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
NTV'de yer alan habere göre; Murat Dülger, Viyana'daki mahkemenin Sezgin Baran Korkmaz hakkında yetkisizlik kararı verdiğini ve bir sonraki mahkemenin 14 gün sonra Korkmaz'ın yakalandığı yer olan Wels’te yapılacağını söyledi.
Müvekkilinin Türkiye'de yargılanmasını ve Türkiye'ye iadesini istediklerini belirten Dülger, "14 gün sonraki mahkemede iade edilip edilmeyeceği yönünde bir karar verilmeyecek. İade süreci biraz uzun bir süreç. Wels'teki mahkeme, eğer iade kararı oluşursa bu sürecin gözaltında mı yoksa serbest olarak mı geçireceğine karar verecek" dedi.
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