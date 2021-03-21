SON DAKİKA: Üst düzey bankacılar: TCMB piyasalara müdahale etmeyecek
Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.
AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
''PİYASAYA MÜDAHALE EDİLMEYECEK''
Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.
''PARA POLİTİKALARINA DESTEK VERECEK''
Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.
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