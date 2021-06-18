Veyis Ateş hakkında harekete geçildi

18 Haziran 2021 Cuma, 16:24

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sunucu Veyis Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, 6 Haziran’da yayımladığı 9’uncu videoda, istifa ettiği belirtilen Habertürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş’in hakkında arama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü. Veyis Ateş hakkında arka arkaya basında ve kamuoyunda ses kayıtları olduğu iddiaları gündeme gelmeye başladı. Veyis Ateş Haber Türk’ten istifa etmek durumunda kaldı. Bu iddialar üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bir kez daha harekete geçti.

HKP avukatları, Veyis Ateş hakkında, “Tehdit”, “Şantaj”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“MEDYA TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALI”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli Veyis Ateş’in, yine Kamuoyunda 'Klik' ve 'Lobi'ler olarak dile getirilen, Devlet İçinde Oluşturulduğu iddia edilen mafyatik yapılanmalar adına ARACILIK yaptığı, Hakkında arama kararı, ülke dışına çıkış yasağı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a, kendisine ödeyeceği 10 milyon Euro karşılığında hakkındaki bütün suçlamaları kaldırılarak Türkiye’ye gelebileceğini, temsil ettiği Klik ve Lobiler adına taahhüt ettiği, 'Medya Tarihinin En Büyük Skandalı' olarak adlandırılan bu kirli ilişkiler ağının bir figürü şüpheli Veyis Ateş’in Tehdit, Şantaj boyutuna varan suçlara bulaştığı, iddia edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“SORUŞTURULMASI VE DAVA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR”

Dilekçede, Konuyla ilgili Haber Türk Yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz’ın yazılarına yer verildi. Dilekçe’nin devamında, “Müvekkil parti, tarihsel görev ve sorumluluğunu yerine getirmek için işbu suç duyurusunu yapmaktadır. Eğer Adalete, Anayasaya, Yasalara, Eşitliğe, Hakkaniyete olan duygunun Toplumda daha da fazla aşınmasına neden olunmayacaksa, bu suçun soruşturulması ve şüpheli Veyis Ateş’e 106-2/d, 107-1 ve 220 (1) (2)’ye göre ceza davası açılması gerekmektedir” denildi. HKP avukatları dilekçede, Veyis Ateş hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını Gazeteci Fatih Altaylı ve Gazeteci Sevilay Yılman’ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

“ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Değerli halkımız değerli basın emekçileri, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe) yıllar önce, AKP İktidarını oluşturanların çıkar amaçlı suç örgütü olduğunu, tümünün de mücrimler olduğunu dillendirmişti. Aynen şöyle demişti Kaçak Saraylı Caligula kitabında: 'Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, defalarca söylediğimiz gibi, tepeden tırnağa suça batmış durumdadırlar. Bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, TCK’de yazılı hemen tüm suçları defalarca işlemişlerdir. Bunlar, birer suçludur. Bunların partileri, bir çıkar amaçlı suç örgütüdür. Bunlarla oturup konuşulmaz. Herhangi bir tartışma, anlaşma yapılmaz. Yapan, bunların suçuna bulaşmış, bunlarla suç ortaklığı etmiş olur.' İşte bu gerçeği dile getirdiği için olmayan Cumhurbaşkanına, diplomasıza hakaret ettiği gerekçesiyle kendisini yargılamaya çalışan AKP’nin Hukuk Bürolarına dönmüş mahkemelerdeki Hâkim adı altındaki memurlarına da bu gerçeği Bilal’e anlatır gibi anlatmıştı. İşte Genel Başkanımızı yargılamaya çalışanlar yanıldılar çünkü onlar yargılandı halk nezdinde. Verilen cezalar da genel başkanımız için birer onur madalya idi.

“NE DURUYORSUNUZ SAVCILAR?”

HKP Genel Başkanının bu değerlendirmesi işte bugün Sedat Peker’in açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor. İki mafyatik teşkilat, çıkarları çatışınca lağım patladı. Pislikler ortaya bir bir saçılmaya başladı. Bu pisliklerden biri de gazeteci namı altında AKP çıkar amaçlı suç örgütü adına işadamlarına çöken, sonra da onları bir takım klik ve lobi güzellemesi adı ile kurtaracağını söyleyerek tehdit, şantajla menfaat elde etmeye çalışan Veyis Ateş’tir. Ne duruyorsunuz savcılar soruşturma başlatmak için. Bizi, Halkın Kurtuluş Partisinin suç duyurusu yapmasını mı bekliyorsunuz. Buyurun o halde. Beklenen suç duyurusunu yaptık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önünde dosya. Tehdit ve şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs. Her şey açık. Biz takipteyiz bilin. Ama halkımız, milyonlar da takipte onu da bilin.”