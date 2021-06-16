Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportaj yeniden gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
Sedat Peker'in yayımladığı videoda gündeme gelen ve firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro rüşvet istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportajda kullandığı sözler yeniden gündeme geldi.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddialarının ardından Habertürk sunucusu Veyis Ateş hakkındaki tartışmalar sürüyor. Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "işini çözmek" için 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında kendisini anlattığı röportajda kullandığı ifadeler dikkat çekti.
İHTİYACIM OLSA YAPARDIM
Veyis Ateş, 2017 yılında katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Bugüne kadar geldiğim pozisyonlar dünyanın en iyi, en muhteşem, çok kıymetli yerler. Buna sebep olanlar için müteşekkirim. Şu anlamda söylüyorum: Bir klik, bir lobi, tanıdık bir dayı, selamını getirip götürme yapmadım. Gururlanmak için söylemiyorum, ihtiyacım olsa yapardım. Bunu sadece bir şey anlaşılsın diye söylüyorum: Gelip, dönüp dolaşıp toparladığım tek yer kader."
NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, 6 Haziran Pazar yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.
Gazeteci Fatih Altaylı ise Pazartesi günü Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları gündeme getirmişti.
Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem" demişti.
Öte yandan Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise dünkü köşe yazısında, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili ses kaydının bir kısmını dinlettiğini aktardı. Yılman'ın aktardığına göre Veyis Ateş, Korkmaz'a özetle "10 milyon euro yollayacaksın. Ben iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, iş bitene kadar para bende duracak" dediğini ifade etmişti.
İlgili Haberler
- Hadi Özışık'tan Veyis Ateş açıklaması: Çok değer verdiğim bir arkadaşım, konuşması şart oldu
- Veyis Ateş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniymiş
- Kılıçdaroğlu'ndan zor 'Veyis Ateş' soruları: Ankara’da kimin için istendi bu para?
- Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini paylaştı: Veyis Ateş beni alenen tehdit etti
- Barış Pehlivan yazdı: Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı