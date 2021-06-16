Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportaj yeniden gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım

16 Haziran 2021 Çarşamba, 15:59

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddialarının ardından Habertürk sunucusu Veyis Ateş hakkındaki tartışmalar sürüyor. Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "işini çözmek" için 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında kendisini anlattığı röportajda kullandığı ifadeler dikkat çekti.





İHTİYACIM OLSA YAPARDIM

Veyis Ateş, 2017 yılında katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bugüne kadar geldiğim pozisyonlar dünyanın en iyi, en muhteşem, çok kıymetli yerler. Buna sebep olanlar için müteşekkirim. Şu anlamda söylüyorum: Bir klik, bir lobi, tanıdık bir dayı, selamını getirip götürme yapmadım. Gururlanmak için söylemiyorum, ihtiyacım olsa yapardım. Bunu sadece bir şey anlaşılsın diye söylüyorum: Gelip, dönüp dolaşıp toparladığım tek yer kader."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, 6 Haziran Pazar yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı ise Pazartesi günü Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları gündeme getirmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem" demişti.

Öte yandan Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise dünkü köşe yazısında, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili ses kaydının bir kısmını dinlettiğini aktardı. Yılman'ın aktardığına göre Veyis Ateş, Korkmaz'a özetle "10 milyon euro yollayacaksın. Ben iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, iş bitene kadar para bende duracak" dediğini ifade etmişti.