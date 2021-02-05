'SOPHIE'nin adı yeni keşfedilen gezegene verilsin'
30 Ocak 2021’de hayata veda eden avangart pop bestecisi ve prodüktör SOPHIE’nin anısını yaşatmak isteyen hayranları, NASA’nın, 2020 başlarında keşfedilen TOI 1338 b gezegenine sanatçının adının verilmesi için kampanya başlattı.
Kampanyayı başlatan Christian Arroyo’nun çıkış noktası, SOPHIE’nin 2018 tarihli albümü “OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES”ın kapak görseli oldu. Kapakta SOPHIE’nin ardında görülen desenler, gezegenden paylaşılan fotoğraflara fazlasıyla benziyor.
bantmag'in aktardığına göre, Arroyo’nun kampanya için açtığı sayfada kaleme aldığı mektupta, müzisyenin LGBTİ+ komünitesi için büyük bir ilham kaynağı olduğuna vurgu yapıldı. Kampanya için hedeflenen kişi sayısı 75 bin olarak belirlendi, imzalayanların sayısı ise 56 bine yaklaştı.
İmza kampanyasına buradan ulaşılabilir.
TOI 1338 b
NASA’ya isimlendirilmesi için çağrıda bulunulan gezegenin keşfedilme hikâyesi de ilgi çekici. 17 yaşındaki Wolf Cukier, TOI 1338 b gezegenini keşfeden kişi.
Geçen yıl NASA’daki lise stajının üçüncü gününde, kendisine Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan TESS uydusundan gelen verilere bakma görevi verilen Cukier, farklı bir sinyal tespit etti ve bunu çalışmadan sorumlu üstüyle paylaştı. Sinyalin ait olduğu gezegen, Dünya’dan yaklaşık 6.9 kat daha büyük. Gezegenin Wolf’tan hareketle Wolftopia olarak isimlendirilmesi önerildi ancak genç kâşif bunu istemedi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
Video Haberler
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi