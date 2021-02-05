'SOPHIE'nin adı yeni keşfedilen gezegene verilsin'

05 Şubat 2021 Cuma, 10:01

Kampanyayı başlatan Christian Arroyo’nun çıkış noktası, SOPHIE’nin 2018 tarihli albümü “OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES”ın kapak görseli oldu. Kapakta SOPHIE’nin ardında görülen desenler, gezegenden paylaşılan fotoğraflara fazlasıyla benziyor.

bantmag'in aktardığına göre, Arroyo’nun kampanya için açtığı sayfada kaleme aldığı mektupta, müzisyenin LGBTİ+ komünitesi için büyük bir ilham kaynağı olduğuna vurgu yapıldı. Kampanya için hedeflenen kişi sayısı 75 bin olarak belirlendi, imzalayanların sayısı ise 56 bine yaklaştı.

İmza kampanyasına buradan ulaşılabilir.

TOI 1338 b

NASA’ya isimlendirilmesi için çağrıda bulunulan gezegenin keşfedilme hikâyesi de ilgi çekici. 17 yaşındaki Wolf Cukier, TOI 1338 b gezegenini keşfeden kişi.

Geçen yıl NASA’daki lise stajının üçüncü gününde, kendisine Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan TESS uydusundan gelen verilere bakma görevi verilen Cukier, farklı bir sinyal tespit etti ve bunu çalışmadan sorumlu üstüyle paylaştı. Sinyalin ait olduğu gezegen, Dünya’dan yaklaşık 6.9 kat daha büyük. Gezegenin Wolf’tan hareketle Wolftopia olarak isimlendirilmesi önerildi ancak genç kâşif bunu istemedi.