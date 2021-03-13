Sosyal medya fenomeni rapçi 'Burry Soprano' tutuklandı
Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.
"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı.
Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.
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