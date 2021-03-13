Sosyal medya fenomeni rapçi 'Burry Soprano' tutuklandı

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

13 Mart 2021 Cumartesi, 14:23
Sosyal medya fenomeni rapçi 'Burry Soprano' tutuklandı
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"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı.

Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.


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