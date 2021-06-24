Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı
Sosyal medya fenomeni ve magazin figürü Şeyma Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Dün hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Instagram hesabından İngilizce paylaşım yapan Şeyma Subaşı, hem hamile olduğunu duyurmuş, hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıklamıştı. Subaşı, bugün Instagram hesabından bebeğini kaybettiğini duyurdu.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye hazırlanan Subaşı üzücü haberi şu sözlerle duyurdu:
"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Yas tutmak ve bu duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var."
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