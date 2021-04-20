Sosyal medya hesapları 5 yıl boyunca incelenen duayen sanatçı Genco Erkal, adliye koridorlarında

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Duayen tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün avukatları ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na giderek ifade verdi. Erkal, ifadesinde söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek “Ben 60 yıldır politik tiyatrolar yaparım. Mesleğimi icra ederken dünyada ve ülkemizde gördüğüm haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği ve bağnazlığı eleştiriyorum. Bu nedenle askeri ve sivil tutucu iktidarlar benim bu faaliyetlerimden dolayı hep rahatsız olmuşlardır. Bu konularda birçok kez yargılandım ve aklandım. Bunu mesleğimin bir parçası olarak görüyorum” dedi.

‘HAKARET ÇÖZÜM DEĞİL’

İfadesinde politikaya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştığını aktaran Genco Erkal, “Ben hakaretin hiçbir şeye çözüm olmayacağını düşünürüm. Hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmam. Bunu kendime yakıştırmam. Evet ben, Cumhurbaşkanlığı sistemine, çevre katliamına, laik bir ülkede sürekli din olgusunun siyasi malzeme olarak kullanılmasına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri nedeniyle hapis yatmasına, yoksulları daha da yoksul kılan bu düzene karşıyım. Buna ilişkin görüşlerimi de eleştiri sınırları içerisinde aktarıyorum. Paylaşımlarımda suç unsuru yoktur” ifadelerini kullandı.

Erkal’ın avukatları ise beyanlarında müvekkilleri hakkında yapılan şikâyetin 2016 tarihli olduğunu anımsatarak, “Şikâyete konu 7 paylaşım bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi araştırma raporuna konu edilerek Emniyet tarafından Başsavcılığınıza gönderilmiştir. 2020 yılına ilişkin paylaşımlar ise müvekkilimizin doğaya ve yolsuzluk konularına ilişkin hassasiyetini aktaran paylaşımlardır. Müvekkilimizin paylaşımlarının hiçbirinde suç unsuru yoktur. Müvekkilimiz hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmelidir” dediler.

5 YIL İNCELENMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde Genco Erkal hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 2016 yılında bir yurttaşın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na Erkal’ın paylaşımlarını mail atmasıyla başlatıldığı, Erkal’ın sosyal medya hesaplarının 5 yıl boyunca incelendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Erkal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını sorduğu ve Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına karşı çıktığı bazı paylaşımlar soruşturma dosyasında delil olarak yer almıştı.