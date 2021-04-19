Genco Erkal, adliyede ifade verdi

19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:16

Duayen tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında avukatları ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na giderek ifade verdi.

Erkal, ifadesinde söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek “Ben 60 yıldır politik tiyatrolar yaparım. Mesleğimi icra ederken dünyada ve ülkemizde gördüğüm haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği ve bağnazlığı eleştiriyorum. Bu nedenle askeri ve sivil tutucu iktidarlar benim bu faaliyetlerimden dolayı hep rahatsız olmuşlardır. Bu konularda birçok kez yargılandım ve aklandım. Bunu mesleğimin bir parçası olarak görüyorum” dedi.

‘PAYLAŞIMLARIMDA SUÇ UNSURU YOKTUR’

İfadesinde politikaya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştığını aktaran Genco Erkal, “Ben hakaretin hiçbir şeye çözüm olmayacağını düşünürüm. Hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmam. Bunu kendime yakıştırmam. Evet ben Cumhurbaşkanlığı sistemine, çevre katliamına, laik bir ülkede sürekli din olgusunu siyasi malzeme olarak kullanılmasına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri nedeniyle hapis yatmasına, yoksulları daha da yoksul kılan bu düzene karşıyım. Buna ilişkin görüşlerimi de eleştiri sınırları içerisinde aktarıyorum. Paylaşımlarımda suç unsuru yoktur” ifadelerini kullandı.

‘KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLSİN’

Erkal’ın avukatları ise beyanlarında müvekkilleri hakkında yapılan şikayetin 2016 tarihli olduğunu anımsatarak, “Şikayete konu 7 paylaşım bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi araştırma raporuna konu edilerek emniyet tarafından Başsavcılığınıza gönderilmiştir. 2020 yılına ilişkin paylaşımlar ise müvekkilimizin doğaya ve yolsuzluk konularına ilişkin hassasiyetini aktaran paylaşımlardır. Müvekkilimizin paylaşımlarının hiçbirinde suç unsuru yoktur. Müvekkilimiz hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmelidir” dediler.