Sosyal medyadan duyurdu: Engin Günaydın'dan hayranlarına müjde
Ünlü oyuncu Engin Günaydın, dijital içerik platformu Gain'de yayımlanan '10 Bin Adım' dizisinin ikinci sezonu için hayranlarına müjdeli haberi verdi. Günaydın, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dijital yayın platformu Gain için çekilen ’10 Bin Adım’ adlı dizide Devin Özgür Çınar ile birlikte rol alan Engin Günaydın, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram üzeriden, rol arkadaşı Devin Özgür Çınar ile birlikte eğlenceli bir fotoğrafını "10 Bin Adım ikinci sezon doğum sancıları başladı" notuyla yayımladı.
Günaydın'ın bu paylaşımı, hayranları tarafından dizinin ikinci sezonunun müjdesi olarak yorumlandı.
10 BİN ADIM DİZİSİNİN KONUSU NE?
10 Bin Adım dizisinde iki eski sevgili olan Ezgi ve Mehmet’in, sağlıklı bir yaşam adına birlikte günde 10 bin adım atmaya karar vermeleriyle yaşanan olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor.
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