Soyer’den ‘çember’ sitemi: Yanlış anlaşıldık sanırım

08 Haziran 2020 Pazartesi, 09:10

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonununda, kordon boyundaki, tedirgin eden görüntülerden bir kar paylaştı ve İzmirli gençleri, sosyal mesafe çemberleri üzerinden uyardı.

Soyer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler, “Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın” derken yanlış anlaşıldık sanırım. Dışına değil içine oturun diye çizdik çemberi. Fiziki mesafeyi korumak için çemberin içine alalım sizi . Lütfen!.”

UYGULAMA BULAŞI ÖNLEMEK İÇİN BAŞLATILMIŞTI

'Çember' uygulaması İzmir'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılmıştı. Uygulamayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından Murathan Mungan'ın dizeleriyle duyurmuştu: 'Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın.' Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama “Yeni normal” hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın.

