Soylu açıkladı: "131 milyon TL'yi geçti"
Yangın ve sel bölgeleri için toplanan yardım parasının miktarı açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın ve sel bölgeleri için toplanan yardım parasının miktarını açıkladı.
Soylu, 17 Ağustos sabah 08.00 itibariyle 425 bin 256 kişinin "Ben de varım" diyerek SMS gönderdiğini ve toplam destek miktarının 131 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “425 bin 256 vatandaşımız ‘Ben de varım’ diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8.00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 ? oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
4??2??5??.2??5??6?? vatandaşımız#BenDeVarım diyerek— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2021
AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.
Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte
1??3??1??.0??4??9??.3??1??6??? oldu.
Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz pic.twitter.com/bajFiitksl
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın ve sel felaketlerinin yaralarını sarmak için yurttaşlardan SMS ile 10 TL istemişti. Yardım için banka ve hesap bilgilerini de paylaşan Soylu, paylaşımına “Yaralarımızı hep birlikte sarmak için ben de varım” notunu düşmüştü.
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