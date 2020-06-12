Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı
Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel serbest bırakıldı
Casusluk suçlamasıyla 4 gün önce gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in hakimlik sorgusu tamamlandı.
Müyesser Yıldız ve astsubay E.B tutuklandı. İsmail Dükel serbest bırakıldı.
Hakimlik, tutuklama gerekçesi olarak Türk Ceza Kanunu'nun 329'uncu maddesindeki 'devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeleri açıklama' suçunun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesini gösterdi.
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