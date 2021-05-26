Soylu cephesinden yeni çıkış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cephesinden bir çıkış da iktidar medyasına...
Türkiye günlerdir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını konuşuyor. Bu konuda Peker’in doğrudan hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları ise henüz kamuoyundaki beklentiyi karşılamadı..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, Sedat Peker’in yasa dışı iş ve ilişkilere dair iddialarının “dış güçlerin operasyonu” olduğunu söyleyerek Soylu’yu savunmayan iktidar medyasını sert ifadelerle eleştirdi.
Yıldırımhan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Ahmaklar”, “Beyinsizler” ve “Ödlekler” diyen Yıldırımhan, Twitter’dan yaptığı açıklamalarında, “İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var”
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