'Soylu Cumhurbaşkanı adayı olacak' iddiasına AKP'den yanıt

25 Mayıs 2021 Salı, 12:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine başlayan tartışmalara yanıt vermek üzere Habertürk TV'de konuk olduğu program gündem konusu olmaya devam ediyor.

Program boyunca yaptığı açıklamalarla, gazetecilerin sözkonusu iddialarla ilgili sorularına net yanıtlar vermekten kaçındığı yorumları yapılan Soylu için dile getirilen iddialardan biri de Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı idi.

Soylu'nun canlı yayındaki konuşmaları devam ettiği sırada Peker de Twitter hesabından "Senin cumhurbaşkanı, Tolga Ağar'ın da İçişleri Bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene" diye yazmıştı.

Programla ilgili devam eden tartışmalar ve oldukça merak uyandıran bu iddia üzerine AKP'den bir açıklama geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuyla ilgili kısa bir paylaşım yaptı.

Tayyar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğine seçildiği döneme gönderme yapıp "Tartışmaları özetleyip noktayı koyalım. Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz. Hadi dağılın." ifadelerini kullandı.