Soylu HDP'ye 'geçmiş olsun' diyen liderleri hedef aldı

06 Ekim 2020 Salı, 13:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve jandarma personeli katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, yapılan "terör" operasyonlarıyla ilgili rakamsal verileri açıklarken "Açık söyleyeyim; fırsatını bulan, 'teslim ol' çağrısını duyan devletine teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim. 172 kişi de ikna yoluyla teslim olmuştur. Son 3.5 yılda ikna yoluyla teslim olan kişi sayısı 700'ü geçti. Peki bu yıl örgüte katılan kaç kişi? Toplam 42 kişi. Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti. Bu önemli ve büyük bir başarıdır. Bu mücadeleyi bitirmek azmimizdir, kararlığımızdır, inadımızdır ve inancımızdır. Bu ülkede terörist kalmayacak. Ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler." dedi.

'KERBELA'YLA YANITLADI

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Kobani eylemleri soruşturmasına değinen Bakan Soylu, operasyonun olaydan 6 yıl sonra yapılması eleştirenlere cevap vererek, "Yüzlerce yıl geçti, Kerbala'yı unuttuk mu? Haksızlığı, zulmü, katli unuttuk mu? Devlet unutmaz. Devlet unutursa devlet olmaz. 6 yıl önce bunun talimatını verenleri mağdur edebiyatıyla birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet orada, hakkaniyet orada" dedi.

YENİ HEDEFİ HDP'Yİ ARAYANLAR

Bakan Soylu, operasyonun ardından HDP'yi telefonla arayan bazı siyasi parti genel başkanlarını hedef alıp "PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. 3 tane siyasi partinin genel başkanı, benim bildiğim kadarıyla HDP'nın genel merkezini arayıp, bu talimatları verenin hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra 'geçmiş olsun' dileği iletmeleri ne demektir? HDP'ye telefon açıp '37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldüreydiniz' mi dediler? 13 Türk bayrağını yakmak için, 'Atatürk büstlerini yıktığınız için aferin' mi dediler? Niçin aradılar, niçin 'geçmiş olsun' dediler. Biri bana bunu izah etsin. Mağdur edebiyatı, 21'inci yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahıdır. Bu oyuna kimse gelmesin" dedi.







