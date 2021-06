Erdoğan'ın koruma ordusuna ilk 4 ayda 100 milyon TL harcandı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 09:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve Cumhurbaşkanlığı saraylarını koruyan koruma ordusu için bu yılın ilk dört ayında milyonlarca lira harcandı. Hatta Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan para uyuşturucuyla mücadele için harcanan parayı bile geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yurttaşlar koronavirüs salgını ve yoksullukla boğuşurken bu yılın ilk dört ayında tam 104 milyon 251 bin TL harcadı. Hatta koruma ordusunun bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.

DİĞER BAŞKANLIKLARI SOLLADI

Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre, suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla uyuşturucu kaçakçılığı yeniden gündem olurken bu yılın ilk dört ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan paranın beşte biri kadar, yani 19 milyon 719 bin TL harcadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise bu yılın ilk dört ayında 30 milyon 752 bin TL harcadı. İstihbarat Başkanlığı 42 milyon 944 bin TL harcarken TBMM Koruma Daire Başkanlığı ise 37 milyon 512 bin T L harcadı.

GEÇEN YIL 263 MİLYON TL HARCANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2020 yılında tam 263 milyon 627 bin TL harcadı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.