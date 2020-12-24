Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:35

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri ile video konferans yöntemiyle yıllık değerlendirme toplantısı yapıyor.





Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Soylu, AİHM'in "Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" yönündeki kararına ilişkin, “Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum” şeklinde konuştu..

Süleyman Soylu, “Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hâli Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir” diye konuştu.

'ÇIPLAK ARAMA' TARTIŞMALARI

'Çıplak arama' iddialarına da yanıt veren Soylu, tartışmalara sert tepki gösterdi.

Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" ifadelerini kullandı.

Çıplak arama iddialarını gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da konuşan Soylu, "Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir. Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin" dedi.

‘GERGERLİOĞLU BİR FETÖ'CÜ TERÖRİSTTİR’

Soylu şöyle konuştu:

“Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. 'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur. Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.”