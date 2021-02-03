Soylu'nun o sözleri sonrası sordu: Bu cümleyi bir CHP'li milletvekili kursaydı neler olurdu?

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Soylu, sosyal medyadan kendisine gelen hakaretleri değerlendirirken konuyu 15 Temmuz'a getirip "15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı. Işık'ın "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı ne demek?" diye sorması üzerine de Soylu, "FETÖ mü yaptı sadece diyorum. Nerede duruyor FETÖ? Amerika'da. Bitti" diye ekledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Soylu'nun sözleri üzerine sosyal medya hesabından "tek soru" diyerek şöyle yazdı:

"Bir CHP Milletvekili televizyona çıkıp, Süleyman Soylu’nun söylediği şekilde “15 Temmuz’u FETÖ yapmadı” cümlesini kursaydı, sizce neler olurdu?"