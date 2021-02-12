Soylu’ya Yazıcıoğlu’nun ölümünü aydınlatacak 10 soru

12 Şubat 2021 Cuma, 13:36

TBMM’de dün toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü gündeme geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Yazıcıoğlu’nun ölümünün aydınlatılmasında önemli deliller arasında görülen GSM operatör kayıtları ve yer tespitleriyle ilgili sorusunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle yanıtladı:

“Eğer orada telefon çekiyorsa, orada bir baz istasyonu söz konusu ise ulaşabilirsiniz. Buna bir teknik olmadan ulaşabilme kabiliyetine bugün de sahip olamayabilirsiniz. Ama bu kasıt mıdır değil midir, buna ait bizim de teknik desteğimizle mahkeme bu konulardaki çabayı ortaya koymaya çalışıyor.”

Yavuzyılmaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Yazıcıoğlu’nun helikopterinde bulunan gazeteci İsmail Güneş’in telefon görüşmelerini gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, Güneş’in 112 ile toplamda 7 kez yaptığı görüşmelerin tamamının ses kayıtlarının açıklanmadığını dikkat çekerek, “İsmail Güneş’in kullandığı ve Halim Toprak adına kayıtlı 0506 XXX XX XX numaralı telefondan, 155 (Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü) tarafından aranarak yaptığı 55 saniye süren konuşmanın ses ve içerik kayıtları incelendi mi?” diye sordu.

‘24 SAATLİK GÖRÜŞME KAYDI NE OLDU?’

Konu hakkında Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Yavuzyılmaz, helikopterde bulunan tüm kişilerin telefon kayıtlarının yayımlanmasını isteyerek, “Güneş’in kullandığı 0506 XXX XX XX numaralı telefondan kaza gününü kapsayan 24 saatlik süreçte yapılan tüm görüşme kayıtları, kaza yeri tespiti için Avea, Vodafone ve Turkcell operatörleri ile kolluk kuvvetlerinin yaptığı tüm yer tespiti çalışmaları, o güne ait yazışmaları incelendi mi?” diye konuştu.

Yavuzyılmaz, gazeteci Güneş’in çalıştığı kuruma haber verip vermediğinin da açıklanmasını talep ederek, “Bilgi verilmiş ise bu aşamada kimler ile konuşulduğu, görüşme sağlanan kişilerin operatörlere bilgi verme süreçleri, konunun araştırılması, takibi sağlanan tüm telefon ve mail trafiği incelendi mi?” sorularını yöneltti.

GAZETECİ GÜNEŞ’İN BİRDEN KESİLEN SİNYALİ

Özel bir telefon operatörünün de gazeteci Güneş’in çalıştığı kuruma kazanın hemen ardından ulaştığı, çok kısa bir süre sonra dönemin yönetiminin de liderliğinde yer tespitinin yapıldığı ve ilgili kurumlara iletildiğini belirten Yavuzyılmaz, “Gazeteci İsmail Güneş’ in operatöre ait hattının gecenin ilerleyen saatlere kadar açık olduğu ancak sinyalin birden kesildiği (cihazın kapatıldığı) belirtildi. Bu konu ile ilgili operatör kayıtlarında 0506 XXX XX XX ve helikopterde bulunan tüm GSM kayıtları incelenmiş midir?” diye sordu.

‘OPERATÖR YÖNETİCİLERİ 15 TEMMUZ’DAN SONRA GİTTİ Mİ?’

Söz konusu operatörün yöneticilerinin kazadan sonra değiştirildiğini kaydeden Yavuzyılmaz, kazadan sonra atanan yöneticilerin de görevden alındığına dikkat çekerek, “Kazadan sonra atanan görevlilerin şirket ile bağının kesilmesinin 15 Temmuz darbe girişimiyle bir ilişkisi var mıdır?” sorusuna açıklık getirilmesini istedi.

‘PERSONEL YAZIŞMALARI İNCELENDİ Mİ?’

Operatörlere kazanın ilk iletildiği andan itibaren yer tespit çalışmalarına ne zaman başlandığının da olaydaki karanlık noktalardan biri olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “O gün görevli olan tüm personelin günlük iç yazışmaları incelendi mi, mahkeme tutanaklarında bu bilgileri yer aldı mı ve konuya dair tüm personellerin ifadelerine başvuruldu mu?” sorusuna yanıt istedi.

‘NE KADAR MESAFEDE OLDUĞU ARAŞTIRILDI MI?’

Yavuzyılmaz, GSM operatörlerinde kaza gününe ait tüm iç yazışmaların veritabanlarında kazanın kamu kurumları ve hem de iç yazışmalarında nasıl iletildiğine ilişkin açıklayıcı bir bilgi paylaşılmadığını ifade ederek, “İletim içeriklerinin ve ilk yer tespitleri ( iç yazışmalar dâhil) ile birlikte helikopterin kırıma uğradığı konum ile ne kadar bir mesafede olduğunun araştırılıp araştırılmadığı bilgisi incelendi mi?” dedi.

Operatörlerden hizmet almış telefonun yer tespitinin neden günler sonra yapıldığının aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Yavuzyılmaz, ilk konum bilgilerinin de yanlış paylaşıldığını anımsatarak, Bakan Soylu’ya “Yöneticileri konum bilgilerini 3 operatörden edinen ve karşılaştırma yapan personeller araştırmadan geçirildi mi? O güne ait tüm yazışmalar Bakanlığa iletildi mi?” diye sordu.