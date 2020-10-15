S&P: İşgücü piyasası 2024'e kadar salgın öncesi haline dönemeyebilir

15 Ekim 2020 Perşembe, 03:37

S&P Global ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovino, ABD'deki istihdam piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine 2024'e kadar dönemeyebileceğini söyledi.

Bovino, yaptığı açıklamada "Bir sonraki başkan için en büyük zorluk, kim olursa olsun, istihdam olacaktır" dedi.

ABD'de resmi verilere göre işsizlik oranı nisan ayındaki yüzde 14.7'lik zirvesinden eylül ayına yüzde 7.4'e düşerek beklenmedik bir hızla toparlanmıştı.

Ancak Kovid-19 salgını öncesinde bu rakam yüzde 3.5 olarak kaydedilmişti.

Mevcut rakamın işgücü piyasasındaki zayıflıkları maskelediğini ve 'reel' oranın muhtemelen yüzde 11'e yakın olduğunu belirten Bovino, daha fazla ekonomik teşvik olmazsa iyileşmenin tehlikeye girebileceğini kaydetti.