SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'ndan 'halka arz' uyarısı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:43

TÜSİAD tarafından düzenlenen panelde konuşan Taşkesenlioğlu şunları ifade etti:

Halka arz sayısı son dönemde arttı, kısa vadede halka arz olunan şirket sayısı cazip görünse de borsa kotunda kalıcı olamayan şirketler yatırımcı imajını zedelemektedir. Sermaye piyasalarında derinleşmenin sağlanması gerekiyor, ancak aracı kurumlar seçici olmalı. Geçen yıl borsaya katılan 786,000 yeni yatırımcı risk kurgusunu doğru yapamazsa bu durum piyasalarımız için önemli bir kayıp olabilir, bunun için SPK olarak çok boyutlu çalışıyoruz.

Kaynak: Reuters