Leicester City, FA Cup finalinde Chelsea'yi devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 21 bin taraftarla oynanan FA Cup finalinde Leicester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

AA
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:18
Leicester City, FA Cup finalinde Chelsea'yi devirdi
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Chelsea'yi 1-0 yenen Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Wembley Stadı'nda yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan Leicester City karşılaştı.

90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı. Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.

Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Leicester City, tarihinde ilk kez kupaya uzandı. Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.


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