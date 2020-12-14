Sputnik V aşısının, koronavirüse karşı yüzde 91.4 etkili olduğu duyuruldu

14 Aralık 2020 Pazartesi, 17:17

Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, yüzde 91.4 oranında etkinlik sağladığı duyuruldu. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından açıklanan raporda, aşının 22 bin 714 gönüllü üzerinde test edildiği belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, “Gamaleya Araştırma Merkezi'nin aşısının etkinliğiyle ilgili yeni veriler umut verici” olduğunu vurguladı.

Salgının sona ermesinin ancak tüm küresel nüfusun toplu aşılamasıyla mümkün olduğu herkes için açık hale geldiğini belirten Muraşko, “Bu bağlamda, yabancı düzenleyici kurumların ve uluslararası kuruluşların hedefi, her ülkedeki insanlar için Sputnik V aşısı da dahil etkili ve güvenli aşılara eşit erişim sağlamak olmalıdır" dedi.

Kaynak: Sputnik