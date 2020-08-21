Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:50

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede stajyer avukatlar F.G. (25), B.M. (25), N.Y. (26), Ö.A. (24), S.B. (24) ve G.Ç. (26) olmak üzere 6 stajyer avukatın müşteki olarak yer aldığı kaydedildi.

İddianamede müştekiler özetle tutuklu sanık Muhittin K. tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını, müştekileri ‘Şikayet ederseniz senin avukatlık hayatını bitiririm’ şeklinde söylemlerle müştekileri tehdit ettiği, stajyer avukatların işten ayrıldıktan sonra kendisine ait görüşme kayıtlarını ele geçirdiği ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık savunmasına da yer verilen iddianamede Muhittin K. hakkındaki iddiaların kurgu ve kumpas olduğunu öne sürerek müşteki Ö.A.’nın beyanlarına karşı susma hakkını kullanmak istediğine yer verildi. Müşteki B.M. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini öne süren Muhittin K., F.G., S.B. ve G.Ç.’nin iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Müşteki N.Y. ile sevgili olduklarını da öne süren Muhittin K., N.Y.’nin rızası dışında ilişkiye girdiği iddialarının asılsız olduğunu iddia etti.

İddianamenin değerlendirme kısmında Adli Tıp Kurumu raporları, elde edilen materyaller ve mesaj kayıtlarının ve tanık beyanlarının birbiriyle örtüştüğü kaydedildi. İddianamede tutuklu sanık Muhittin K. hakkında “Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



