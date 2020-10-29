Stephen King takipçilerine hayran olduğu diziyi önerdi
Korku türünün önemli isimlerinden yazar Stephen King, sosyal medya hesabından hayranlarına izlediği ve beğendiği filmleri veya dizileri tavsiye etmesiyle biliniyor.
Bugüne kadar kaleme aldığı pek çok kitabı sinemaya uyarlanan yazar, birkaç hafta önce "Deranged Grammy" isimli filmi önererek birçok hayranını şaşırtmıştı.
We Got This Covered'ın haberine göre yeni önerisi için Twitter hesabından paylaşım yapan King, "Utopia" dizisine bayıldığını söyledi. Ünlü yazar Amazon Prime’da yayımlanan diziyi, "korkunç, şiddetli ve ara sıra güldürecek kadar komik" diye niteledi. Yazar, dizinin ağır ilerlediğini belirtti.
"Utopia" bir grup yetişkinin tarihini karanlık bir döneminde başından geçen olayları konu alıyor. Karakterler onları bulmak için hiçbir şekilde vazgeçmeyen uğursuz bir derin devlet örgütü tarafından hedef alınıyor.
I'm loving UTOPIA, on Amazon Prime. Might not be everyone's cup of tea, given the times we're living in, but it has the slow build to full steam that I associate with page-turning novels. Horrifying, violent, and occasionally laugh-out-loud funny.— Stephen King (@StephenKing) October 24, 2020
Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan dizi esasen Birleşik Krallık versiyonuna dayanıyor.
Dizide, "The Office" dizisinin yıldızlarından Rainn Wilson’ın yanı sıra Sasha Lane, John Cusack ve Dan Byrd gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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