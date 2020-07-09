Su satan genç isyan etti: Açım abi açım aç aç aç...
İstanbul Şişli’de sokakta su satan bir genç adeta isyan etti.
İş olmadığı için kendi mesleğini yapamadığını belirtten genç, sokakta su satarak hayatta kalmaya açlışıyor. İşkur’a, Belediyelere ve Kaymakamlığa gittiğini fakat iş bulamadığını belirten yurttaş, sokakta su satarak karnını doyurduğunu ancak polis ve zabıtanın buna izin vermediğini belirtti. Cumhuriyet Tv aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan işsiz genç, evinin kirasını ve gelen faturaları ödeyemediğini, su sattığı için ceza kesildiğini, karnının aç olduğunu söyledi.
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