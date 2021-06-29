İŞKUR şube müdürü, Genel Müdürlük binasından atlayarak hayatına son verdi

29 Haziran 2021 Salı, 17:53

Olay, bugün Mevlana Bulvarı üzerindeki İŞKUR Genel Müdürlüğü binasında meydana geldi. İŞKUR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mukadder C., bilinmeyen bir nedenle binanın 16'ncı katındaki terastan atladı.

Aynı binanın giriş katı üzerindeki diğer terasa düşen Mukaddder C.'yi gören çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mukadder C.'nin öldüğü belirlendi. Mukadder C.'nin iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Polisin incelemesinin ardından Mukaddder C.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









