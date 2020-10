Sudan ucuz işitme aygıtı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

15 yıl önce Hindistan’da üniversite öğrencisiyken anneannesi ve dedesine bir hoşluk yapıp onlara işitme aygıtı satın almak isteyen Saad Bhamla, fiyatlarının yüksekliği nedeniyle evine eli boş dönmek zorunda kaldı. Biyomühendislik okuyan Bhamla, okulunu bitirdikten sonra bu konu üzerinde çalışmaya başlayarak sonunda bir aygıt geliştirdi. Kişinin kendi başına monte edebileceği aygıt, kolay ulaşılabilen ucuz malzemelerden oluşuyor.

Araştırma raporunda bu basit aygıtın işitme duyuları yaşlanmaya bağlı olarak yitime uğrayan milyonlarca kişiye “sudan ucuza” çözüm getirebileceği belirtiliyor. Johns Hopkins Üniversitesi Kamu Sağlığı ve İşitme Merkezi kulak burun boğaz uzmanlarından Frank Lin, yeni aygıtın “yoğun bir ilgi çekeceğine” inandığını söyledi.

BİLİŞSEL ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRABİLİR

Dünya üzerinde 65 yaş ve üzerindeki 250 milyon kişi yaşlılığa bağlı işitme sorunları yaşıyor. Konuşmalar kulağa anlamsız gevelemelermiş gibi geliyor, geri plandaki sesler rahatsızlık veriyor. Kendi araştırmalarından yola çıkan Lin, bu tür bozuklukların kişiyi yaşamdan soyutlayabileceğinin, bunun da yaşlanmaya bağlı bilişsel çöküşü hızlandırabileceğinin altını çiziyor.

65 yaş ve üzerindeki birçok kişi bilişsel becerilerin geri kazanılması amacıyla işitme aygıtlarından yararlanıyor. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde basit ve ucuz aygıtlar üzerinde çalışan Bhamla, 500 dolara satılan ama kişiye özel duruma getirilemeyen işitme aygıtları için, “Bunların uçaklardaki ucuz kulaklıklardan bir farkı yok” diyor.

Bhamla ve arkadaşları bir mikrofonu yakındaki sesleri ele geçiren küçük bir devre tahtasına lehimleyerek buna özellikle de 1000 hertz’in üzerindeki tiz sesleri artıran bir yükseltici ile bir frekans filtresi eklediler. Ardından buna bir ses düzeyi denetleyicisi, açma kapama düğmesi, standart kulaklıkların girebileceği bir fiş, bir de pil haznesi eklediler. LoCHAid adı verilen kibrit kutusu büyüklüğündeki aygıt gerdanlık gibi boyuna takılabiliyor. Bhamla, toptan üretildiğinde aygıtın 1 dolardan düşük bir maliyeti olabileceğini, ancak isteyenin ulaşabileceği ayrıntılı proje ve bir de havya ile herkesin 15-20 dolara böyle bir işitme aygıtı yapabileceğini söylüyor. Parçalara kolaylıkla ulaşılabileceğini belirten Bhamla, onları bir araya getirmenin de yarım saati bile bulmayacağına dikkat çekiyor.

İkinci aşamada aygıtı sınayan Bhamla ve arkadaşları, tiz seslerde 15 desibellik bir artış sağlayan aygıtın düşük perdeden sesleri koruduğuna, araya giren köpek havlaması ya da araba kornası gibi sesleri de filtreden geçirdiğine tanık oldular. Son olarak, yapay bir kulak üzerinde yapılan deneyler konuşmaları sağlıklı kişilerin duydukları niteliğe yakınlaştıran LoCHAid’in konuşmayı tanıma becerisini geliştirebildiğini de ortaya koydu. Araştırmacılar aygıtın Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen işitme aygıtlarıyla ilgili altı özellikten beşine sahip olduğunu belirtiyorlar.

BÜYÜKLÜĞÜ DEZAVANTAJ

Ne var ki, aygıtın basit yapısı birtakım olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Kişinin gereksinimlerine göre ayarlanamayan aygıt, başka işitme sorunlarına uyumlu duruma da getirilemiyor. Su geçirmemesine ve şoka dirençli olmasına karşın, LoCHAid parçalarının yaklaşık bir buçuk yılda aşınmaya uğrayacağını ve aygıtın alışılagelmiş örneklerine kıyasla daha büyük olmasının tüketiciler için caydırıcı olabileceğini belirten Bhamla, şimdilerde bunu biraz daha küçültmeye çalıştıklarını belirtiyor. LoCHAid’in klinik deneylerden geçmeden önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

This 1 Dollar Hearing Aid Could Treat Millions With Hearing Loss

ScienceMag