“Süleyman Şah Bombası”na 7 yıl sonra ikinci beraat

31 Mart 2021 Çarşamba, 14:46

Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye’ye yönelik planların tartışıldığı toplantıya ait ses kaydının “Süleyman Şah Bombası” manşetiyle haberleştirilmesiyle ilgili olarak gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yıldız’ın “gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 2014 yılında dava açıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’de hakim kırşısına çıkan Küçükkaya ile Yıldız ilk celsede beraat etti. Yargıtay’ın “eksik soruşturma” gerekçesiyle kararı bozmasının ardından dava İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Dünkü duruşmada söz alan gazetemiz avukatı Buket Yazıcı, mahkemenin ilk verdiği beraat kararında direnmesini talep ederek, “Esasen olayda görüntüler Youtube’a düştükten sonra aleni hale gelen bir haberin yayınlanması söz konusudur, gizli bir sırrın ifşası söz konusu değildir. Müvekkillerin beraati gerekir” ifadelerini kullandı. Esas hakkındaki mütalaası sorulan duruşma savcısı da “atılı suç unsurlarının oluşmadığını” belirterek Küçükkaya ve Yıldız hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme de mütalaa doğrultusunda suç kastının bulunmadığı ve ses kayıtlarının daha önce internette yayınlanmış olması nedeniyle Küçükkaya ve Yıldız’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.