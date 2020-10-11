Süleyman Soylu'dan Hatay'da çıkan yangına ilişkin açıklama

11 Ekim 2020 Pazar, 19:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki yangına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, "Sosyal medyada yangını çıkardıklarına yönelik paylaşım yapan 4 kişi tespit edildi, Türkiye'de ikamet eden 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. Diğer 2 kişiden birinin Almanya'da diğerinin ise Belçika'da yaşadığı tespit edildi" dedi.