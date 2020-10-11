Süleyman Soylu'dan Hatay'da çıkan yangına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki yangının terör örgütleri tarafından çıkarıldığına ilişkin "Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak, terör örgütleri 2 yıl önce ormanları yakacaklarına dair açıklamalar yapmıştı" dedi. Soylu, yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki yangına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soylu, "Sosyal medyada yangını çıkardıklarına yönelik paylaşım yapan 4 kişi tespit edildi, Türkiye'de ikamet eden 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. Diğer 2 kişiden birinin Almanya'da diğerinin ise Belçika'da yaşadığı tespit edildi" dedi.
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